Подрядчик утепляет фасад дворца культуры в Брянске

2026, 23 июня 16:41

Подрядчик утепляет фасад дворца культуры Володарского района в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске продолжается капитальный ремонт городского дворца культуры Володарского района. На объекте работает компания «Легион-Строй плюс».

Специалисты уже смыли старую краску с фасада. Стены начали обшивать утеплителем.

Кроме того, подрядчик отреставрирует капители и заменит деревянные окна. На ремонт выделено 11 миллионов рублей из городского бюджета. Работы должны завершиться до конца августа.