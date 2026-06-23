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Культура

Подрядчик утепляет фасад дворца культуры в Брянске

2026, 23 июня 16:41
Подрядчик утепляет фасад дворца культуры в Брянске
Источник фото

Подрядчик утепляет фасад дворца культуры Володарского района в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске продолжается капитальный ремонт городского дворца культуры Володарского района. На объекте работает компания «Легион-Строй плюс».

Специалисты уже смыли старую краску с фасада. Стены  начали обшивать утеплителем.

Кроме того, подрядчик отреставрирует капители и заменит деревянные окна. На ремонт выделено 11 миллионов рублей из городского бюджета. Работы должны завершиться до конца августа.

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