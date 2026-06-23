Подрядчик утепляет фасад дворца культуры Володарского района в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Брянске продолжается капитальный ремонт городского дворца культуры Володарского района. На объекте работает компания «Легион-Строй плюс».
Специалисты уже смыли старую краску с фасада. Стены начали обшивать утеплителем.
Кроме того, подрядчик отреставрирует капители и заменит деревянные окна. На ремонт выделено 11 миллионов рублей из городского бюджета. Работы должны завершиться до конца августа.