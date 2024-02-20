Хоккеистки «Авангарда» выиграли матч в Суземке

Хоккеистки «Авангарда» выиграли матч с «Соколом» в Суземке. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В посёлке Суземка прошёл товарищеский матч по хоккею между женскими командами. На льду встретил местный «Сокол» и климовский «Авангард». Матч закончился со счётом 9:1. Победу одержали климовчанки. Четыре шайбы в ворота соперниц забросила капитан «Авангарда» Мария Гулидова.