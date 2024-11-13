Хоккеисты «Брянска» выиграли матч НМХЛ с «Ермаком» с крупным счётом. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Матчи Национальной молодежной хоккейной лиги прошли в городе Ангарск в Иркутской области. С местной командой «Ермак» встретились спортсмены ХК «Брянск».

В первой игре гости уступили в серии буллитов. Но вторую встречу брянцы выиграли с крупным счётом 2:7. Сразу по несколько шайб в ворота соперника забили брянцы Андрей Лазарев и Матвей Петухов.

В 14 матчах ХК «Брянск» заработал 13 очков и занял седьмое место в турнирной таблице.