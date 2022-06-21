Юные брянские динамовцы выиграли межрегиональный турнир

Футболисты сыграли вничью и одержали две победы.

Команда Футбольной Академии «Динамо-Брянск» заняла первое место в межрегиональном турнире «Кубок ФШ «Динамо». Соревнования прошли в Орле. Брянцы 2011 года рождения обыграли белгородское «Динамо» со счётом 6:0. Со спортсменами из Орла матч закончился со счётом 1:0. С тульской командой «Левша» «Динамо-Брянск» сыграл вничью 3:3.

Брянцы набрали семь очков и стали первыми в турнире.