Юные брянские дзюдоисты завоевали пять медалей на Кубке губернатора

Юные брянские дзюдоисты завоевали пять золотых наград на Кубке губернатора. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошёл Кубок губернатора Брянской области по дзюдо среди юношей и девушек 13-15 лет. На турнире собрались 242 спортсмена из Москвы, Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Смоленской и Тульской областей, а также Республики Беларусь.

Брянские спортсмены завоевали пять золотых медалей в разных весовых категориях. Победу одержали воспитанники спортшкол «Чемпион» в Почепе, «Торпедо», «Русь» и школы по борьбе в Брянске.