Юные брянские футболисты отметили 10-летие комплекса ГТО

Юные брянские футболисты поучаствовали в фестивале к 10-летию комплекса ГТО. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошёл фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди юных футболистов. Мероприятие посвятили 10-летию со дня возрождения комплекса.

На спортивный праздник собрались девять футбольных команд. Около 150 юных спортсменов соревновались в выполнении норматива «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» и в прыжках в длину с места. Победителем в отжиманиях стал Даниил Винокуров в результатом в 45 раз. А Денис Демьянченко прыгнул на 247 сантиметров.

Все участники фестиваля смогли сдать и другие нормативы комплекса ГТО. Многих ждут знаки отличия.