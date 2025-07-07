Юные брянские легкоатлеты завоевали три медали на первенстве России в Краснодаре. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Краснодаре прошло первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамо» собрались свыше тысячи участников из 71 региона.

В тройном прыжке выступил воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва

Арсений Иванушкин.Он показал результат в 13.61 метра и завоевал золотую медаль. В прыжках в длину юный атлет стал вторым, прыгнув на 6 метров 85 сантиметров.

Иван Тараканов из споршколы Брянского района в десятиборье набрал 5651 очко. Он занял третье место.