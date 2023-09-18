Юные брянские спартаковцы победили на межрегиональном турнире

Брянские футболисты «Спартака» выиграли межрегиональный турнир юных спортсменов. Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянске на стадионе «Спартак» состоялся межрегиональный турнир среди футболистов 2010 года рождения. На поле встретились девять команд из Брянска, Дятьково, Курска, Белгорода, Орла и Калужской области.

Победили в турнире спортсмены брянского «Спартака». Второе место заняла команда Академии футбола имени Юрия Сёмина из Орла. Бронзовые медали достались футболистам «СШ-6» из Белгорода.

Турнир посвятили вратарю брянской футбольной команды «Спартак» Якову Зигерова и Дню освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков.