Юные брянские спортсмены встретились с самбистом Артемом Осипенко

Встреча прошла в Брянском государственном училище олимпийского резерва.

30 ноября в Брянском государственном училище олимпийского резерва состоялась встреча с выпускником училища, чемпионом Европы и мира самбистом Артемом Осипенко и его тренером Сергеем Портновым.

Артем Осипенко поблагодарил директора училища Алексея Солонкина и рассказал, что во время учебы тот был у него научным руководителем. Сергей Портнов рассказал о тренерской работе и связке, которая объединяет спортсмена и его тренера. Артем Осипенко сообщил о своем пути к победам.

В завершение встречи директор техникума вручил Артему Осипенко и Сергею Портнову почетные грамоты и сувениры, гости и студенты сфотографировались на память и пожелали друг другу больших спортивных достижений.