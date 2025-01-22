Юные брянские тхэквондисты привезли медали из Красногорска

Юные брянские тхэквондисты привезли две медали с турнира в Красногорске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Красногорске Московской области прошёл турнир «Кубок Пионера» по тхэквондо Всемирной федерации тхэквондо (ВТФ). Участие в соревнованиях приняли и брянские спортсмены.

Так, Богдан Секретарев провел три успешных боя и завоевал «золото» престижного турнира. Для Степана Полякова победными оказались два поединка. Он стал серебряным призёром соревнований.