Юные брянские хоккеисты уступили соперникам из Орла на Кубке губернатора. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В ледовом дворце Стародуба прошли заключительные матчи Кубка губернатора Брянской области по хоккею. В турнире участвовали 14 команд мальчиков 8-9 лет.

За «бронзу» сразились «Сокол» из Кирова и «Металлург» из города Жлобин Республики Беларусь. Матч закончился со счетом 4:7. Победу одержали хоккеисты из Беларуси.

Главный трофей разыграли команды «Ледовое поколение» из Орла и «Олимп» из Стародуба. Встречу со счётом 1:5 выиграли орловчане.

Победителей и призёров наградил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Поздравляю всех, независимо от того, кто какое занял место, все — большие молодцы! Мы ждем всех ребят на открытом чемпионате Брянской области этого года, который начнётся осенью. Желаю всем успехов, удачи, спортивных достижений!» – подчеркнул глава региона.