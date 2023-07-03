Юные динамовцы выиграли турнир имени Синяева

На поле «Динамо-Брянск» прошел открытый турнир по футболу посвященный памяти Заслуженного тренера России, мастера спорта РСФСР международного класса Евгения Синяева.В нём участвовали четыре команды из трёх футбольных школ областного центра: «Динамо-Брянск» 2012 и 2013 года рождения, «ДФЦ А. Стёпина» и «Партизан».

Лидерами турнира сразу стали динамовцы. «Динамо-Брянск» 2012 года рождения выиграла три матча, в том числе со своими коллегами по клубу со счетом 6:2. Команда завоевала золотые медали. «Серебро» досталось спортсменам «ДФЦ А. Стёпина». Третье место заняла «Динамо-Брянск» 2013 года рождения.