Юные лыжники в Брянске смогут тренироваться и летом

На базе областной СДЮШОР по лыжному спорту планируется создать летнюю тренировочную базу.
Власти Брянщины планируют создать на базе областной СДЮШОР по лыжному спорту летнюю базу спортивной подговки.
Как сообщает официальный канал регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса по Брянской области в Телеграме, для школы и ее филиалов уже купили ратраки, обеспечили подводку к трассам воды и закупили снежные ружья, а в самой школе планируется построить также лыжероллерную трассу.
По поручению губернатора в регионе разрабатывается программа развития основных видов спорта, которая включает штатное расписание, учебный план и план соревнований. Прорабатывается также комплекс мер по обеспечению жильем молодых тренеров и повышению их зарплаты, чтобы привлечь в регион специалистов. В частности, разработка программмы обеспечения молодых специлистов жильем по примеру аналогичной для врачей поручена заму губернатору Николаю Лучкину, который курирует физкультуру и спорт в правительстве Брянщины.
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Смоленский чиновник отправится в колонию за взятку планшетом
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Это надо – живым!
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В Сафонове отметили День поисковика
Поговорить о прошедшем полевом сезоне и планах собрались представители нескольких отрядов. В Сафоновском районе прошли мероприятия, посвященные Дню cмоленского поисковика. В праздновании знаменательной даты принял участие председатель Смоленской областной Думы, командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов, депутаты регионального парламента Александр Станьков, боец поискового отряда «Славяне», и Александр Герасенков, командир поискового отряда «Боевое братство». В этот