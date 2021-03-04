Юные лыжники в Брянске смогут тренироваться и летом

На базе областной СДЮШОР по лыжному спорту планируется создать летнюю тренировочную базу.

Власти Брянщины планируют создать на базе областной СДЮШОР по лыжному спорту летнюю базу спортивной подговки.

Как сообщает официальный канал регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса по Брянской области в Телеграме, для школы и ее филиалов уже купили ратраки, обеспечили подводку к трассам воды и закупили снежные ружья, а в самой школе планируется построить также лыжероллерную трассу.

По поручению губернатора в регионе разрабатывается программа развития основных видов спорта, которая включает штатное расписание, учебный план и план соревнований. Прорабатывается также комплекс мер по обеспечению жильем молодых тренеров и повышению их зарплаты, чтобы привлечь в регион специалистов. В частности, разработка программмы обеспечения молодых специлистов жильем по примеру аналогичной для врачей поручена заму губернатору Николаю Лучкину, который курирует физкультуру и спорт в правительстве Брянщины.