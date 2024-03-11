Юные стародубские хоккеисты выиграли второй этап «Золотой шайбы»

Юные стародубские хоккеисты обыграли «Брянск в финале второго этапа «Золотой шайбы». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Ледовом дворце города Стародуба Брянской области прошли заключительные матчи второго этапа Всероссийских соревнований «Золотая шайба». Участвовали в них юноши 2015-2016 годов рождения.

За бронзовую награду турнира боролись команды «Авангард» из Климово и «Вымпел» из Трубчевска. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу «Вымпела».

Главный трофей разыграли команды «Олимп» из Стародуба и СК «Брянск». Игра завершилась со счётом 9:2. Чемпионом «Золотой шайбы» стал «Олимп».