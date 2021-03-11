Юный брянец стал серебряным призером турнира ЦФО по шахматам

Арсений Клещевников из Брянска занял второе место на первенстве ЦФО в Ярославской области.

В Ярославской области закончилось первенство ЦФО по шахматам среди спорстменов до 9 лет. Участники играли в классику, рапид и блиц.

Второе место в рапиде среди мальчиков занял юный брянец Арсений Клещевников, которые занимается у Валентина Евдокименко, изаестного как первый тренер шахматиста Яна Непомнящего.

Участниками первенство стали 45 ребят из разных регионов ЦФО.