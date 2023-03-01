Юный брянский шахматист выиграл Всероссийский турнир

Юный шахматист из Брянска дважды выиграл на Всероссийском турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Иваново прошёл Всероссийский шахматный фестиваль «Проходная пешка». Он собрал 137 участников из 21 региона страны.

В группе мальчиков до 11 лет «Мемориал А.С. Денисова» брянский шахматист Арсений Клещевников набрал 9 очков из 9 возможных. Он получил «золото» соревнований.

Также в рамках фестиваля прошёл турнир по быстрым шахматам. Арсений там также занял первое место среди 58 участников до 15 лет.

В группе мальчиков до 9 лет другой брянский шахматист Владимир Соколов занял третье место.