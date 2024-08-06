Юный брянский теннисист выиграл всероссийский турнир во Владикавказе

Юный брянский теннисист завоевал две высшие награды на всероссийском турнире во Владикавказе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Владикавказ прошли всероссийские соревнования по теннису на Кубок Ангелины Габуевой. В академии тенниса «Асгард» собрались 120 спортсменов в возрасте от 13 до 17 лет из 21 региона России и Республики Беларусь.

В число участников вошёл и юный брянский теннисист Георгий Абушенко. В одиночном разряде мальчик занял первое место. Так в паре с Аксенией Великолуг из Симферополя Георгий Абушенко второй раз стал золотым медалистом турнира.