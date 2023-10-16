Юный брянский теннисист завоевал два «золота» на Первенстве региона

Юный брянский теннисист завоевал две золотые награды на Первенстве региона. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Брянске завершилось Первенство региона по теннису. На турнир III категории собрались спортсмены из Брянска, Москвы, Смоленска, Санкт — Петербурга, Орла и Евпатории.

В возрастной категории до 13 лет выступил воспитанник брянской спортшколы «Торпедо» Георгий Абушенко. В одиночном разряде в трёхсетовом матче он встретился с теннисистом из Москвы. Георгий завоевал золотую награду.

Кроме того, брянец стал первым в парном разряде с представительницей школы «Горизонт».