Женская команда по хоккею появилась на Брянщине
В Брянской области появилась первая женская команда по хоккею. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В Ледовом дворце Климовской детско-юношеской спортивной школы прошёл семейный фестиваль «Папа, мама, я – хоккейная семья». В его рамках презентовали первую в регионе женскую хоккейную команду «Авангард».
Инициативу создания команды проявили мамы юных хоккеистов. Поддержка детей переросла в желание попробовать свои силы на льду. Позже к ним присоединились и другие неравнодушные к хоккею девушки. Уже два месяца команда тренируется под наставничеством Владислава Щербины и Виктор Кондратенко из спортшколы.
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