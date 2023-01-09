Женская команда по хоккею появилась на Брянщине

В Брянской области появилась первая женская команда по хоккею. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Ледовом дворце Климовской детско-юношеской спортивной школы прошёл семейный фестиваль «Папа, мама, я – хоккейная семья». В его рамках презентовали первую в регионе женскую хоккейную команду «Авангард».

Инициативу создания команды проявили мамы юных хоккеистов. Поддержка детей переросла в желание попробовать свои силы на льду. Позже к ним присоединились и другие неравнодушные к хоккею девушки. Уже два месяца команда тренируется под наставничеством Владислава Щербины и Виктор Кондратенко из спортшколы.