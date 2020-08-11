Город32

В Брянске суд вынес приговор контрабандистам наркотиков

11 августа 15:10 Разное
В Брянске суд вынес приговор контрабандистам наркотиков
Источник фото

Брянский областной суд признал гражданина Украины и двух москвичей виновными в контрабанде наркотиков организованной группой в крупном размере, незаконный сбыт наркотиков, приобретение и хранение наркотиков в значительном размере.

 Суд установил, что подсудимые, являясь участниками преступного сообщества, с 30 мая по 14 июля 2017 года в Московском регионе получили марихуану и гашиш (в сумме более 7 кг) из-за границы. Они поделили наркотики между собой для дальнейшей продажи, однако 24 августа того же года  их задержала полиция.

Сейчас наркотики изъяты. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации. Приговор в законную силу не вступил.

Суд приговорил членов преступного сообщества к лишению свободы на сроки от 12 до 17 лет. Кроме того, двум из сообщников дополнительно назначено ограничение свободы на 1 год. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого режима.

Ранее в брянскую колонию под видом конфет пытались пронести наркотики.

Читайте также

Новости регионов

11.08.2020 17:26
В одном из смоленских дворов украли машину
На улицах Смоленска украли «ВАЗ-2113», которую сдали на металлолом, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Владелица машина заметила пропажу своего автомобиля и обратилась в полицию. Она рассказала, что машина не была застрахована, также она не защитила ее сигнализацией. Кроме того, легковушка была в таком плохом состоянии, что ее оценили в 50 тысяч рублей. Полиция
11.08.2020 15:09
В Смоленске поймали подозреваемую в сбыте наркотиков
Смоленские полицейские узнали, что жительница Смоленска может заниматься продажей наркотиков. Вскоре смолянка стала фигуранткой уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Смоленские оперативники поймали подозреваемую с поличным, когда она пыталась продать потенциальному покупателю наркотики. При понятых они изъяли у подозреваемой пакетик с наркотиками. Полиция отправилась в дом к подозреваемой, где оперативники нашли в
11.08.2020 13:38
Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ возглавила рейтинг лучших доходных карт
Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ возглавила рейтинг лучших доходных карт августа, опубликованный порталом Банки.ру. Аналитики собрали Топ-5 лучших предложений по процентам на остаток и кешбэку, представленных на сайте, с учетом стоимости обслуживания, комиссий и прочих условий. «По карте можно получать доход на остаток по ставке до 6,25% годовых и кешбэк до 3% на все покупки. На
11.08.2020 13:34
Количество несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД снизилось более чем на 40 % за 7 месяцев 2020 года
С начала 2020 года в Смоленском регионе Московской железной дороги количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта снизилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными причинами получения травм являются хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть
11.08.2020 13:26
Сквер около Дома культуры «Сортировка» благоустроят в 2021 году
В 2021 году в Смоленске преобразят сквер козле Дкультуры «Сортировка», сообщает пресс-служба городской администрации. Специалисты уже приступили к подготовке дизайн-проекта. К концу 2020 года станет известно, какой подрядчик будет работать над благоустройством сквера. Представители администрации и жители микрорайона обсудили предстоящие изменения. Также к ним присоединились представители урбанистических сообществ. Они провели встречу, где обсудили, как сделать
10.08.2020 17:56
На улицах Смоленска проходит деконструкция рекламных конструкций
Улицы Смоленска очистили от незаконно установленных рекламных конструкций, сообщает пресс-служба городской администрации. В администрацию города обратились неравнодушные местные жители. Они пожаловались на рекламу на фасадах домов №2/37 по улице Петра Алексеева и №43 по улице Рыленкова. Оказалось, что более 30 рекламных конструкций было запрещено размещать на фасадах домов. За два дня с домов областного центра

Актуальные темы

Экономика
Суд возобновил слушания по делу о закрытии ТРЦ Тимошковых в Брянске
Общество
Брянцы обсуждают в соцсети ролик о влюбленных в Круглом сквере (ВИДЕО)
Общество
Брянские родители смогут получить выплаты по 10 тысяч на ребенка и в августе
Общество
Брянчанка просит мэрию снести заброшенный дом на Арсенальной улице
Общество
Брянские выпускники сдали ЕГЭ с результатами выше среднероссийских

Новости партнёров

Cеминар и брифинг по теме: «Общие требования к размещению рекламы в сети «Интернет».
Cеминар и брифинг по теме: «Общие требования к размещению рекламы в сети «Интернет».

06 августа 2020г. в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар и брифинг с представителями малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы в сети «Интернет».

Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» внедряет первую в России универсальную платформу геоаналитики
Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» внедряет первую в России универсальную платформу геоаналитики

Компания «Платформа больших данных», созданная весной 2020 года банком ВТБ и компанией «Ростелеком», разработала и внедряет первую в России универсальную геоплатформу на основе анализа обезличенных данных с применением методов автоматического машинного обучения (Auto ML). Она позволяет прогнозировать спрос, потоки клиентов и другие факторы для принятия решений о расположении торговой точки, офисов, рекламных объектов, а также оценить инвестиционную привлекательность зданий и земельных участков.

Погрузка в Брянском регионе МЖД в июле составила 199 тыс. тонн
Погрузка в Брянском регионе МЖД в июле составила 199 тыс. тонн

По оперативным данным, погрузка в Брянском регионе Московской железной в июле 2020 года составила 199 тыс. тонн, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Новыйфедеральный номер для обслуживания потребителей «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» — 8-800-220-0-220
Новыйфедеральный номер для обслуживания потребителей «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» — 8-800-220-0-220

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» начинают обслуживание потребителей по новому федеральному номеру 8-800-220-0-220. Переход на новый номер обусловлен созданием единого Контакт-центра группы компаний «Россети» в целях повышения эффективности работы с обращениями клиентов и гармонизации развития информационных систем дочерних Обществ холдинга. По новому федеральному номеру 8-800-220-0-220 потребители смогут получить консультации по вопросам обеспечения электроэнергией и ликвидации аварийных отключений, получения основных и дополнительных услуг энергокомпаний, иных вопросов, связанных с деятельностью «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.