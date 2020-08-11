В Брянске суд вынес приговор контрабандистам наркотиков

Брянский областной суд признал гражданина Украины и двух москвичей виновными в контрабанде наркотиков организованной группой в крупном размере, незаконный сбыт наркотиков, приобретение и хранение наркотиков в значительном размере.
Суд установил, что подсудимые, являясь участниками преступного сообщества, с 30 мая по 14 июля 2017 года в Московском регионе получили марихуану и гашиш (в сумме более 7 кг) из-за границы. Они поделили наркотики между собой для дальнейшей продажи, однако 24 августа того же года их задержала полиция.
Сейчас наркотики изъяты. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации. Приговор в законную силу не вступил.
Суд приговорил членов преступного сообщества к лишению свободы на сроки от 12 до 17 лет. Кроме того, двум из сообщников дополнительно назначено ограничение свободы на 1 год. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого режима.
Ранее в брянскую колонию под видом конфет пытались пронести наркотики.
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