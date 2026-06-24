Четыре объекта водоснабжения реконструируют в Брянске

2026, 24 июня 10:38

Четыре объекта водоснабжения реконструируют в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске одновременно идёт реконструкция четырёх объектов водоснабжения. Так, на технологическом комплексе «Бордовичские водопроводные очистные сооружения» подрядчик выкопал траншею и сварил более 800 метров труб диаметром 700 миллиметров. А на другом участке водовода рабочие проводят подготовительные работы для замены труб. Этот объект обеспечивают больше половины города питьевой водой.

Также в посёлке Белые Берега продолжается ремонт теплотрассы на улице Строителей. Рабочие заменили более 200 метров труб на транзитных участках цокольных этажей многоэтажек, установили свыше 330 метров воздушных труб и проложили 670 метров подземных участков.

Кроме того, на водозаборном сооружении технологического комплекса «Деповский» в Володарском районе Брянска специалисты уложили силовой кабель от подстанции к скважине, сделали водопровод. В настоящее вреям идёт монтаж колодцев.

Работы проходят по региональному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры».