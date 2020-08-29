Краны из Клинцов вошли в ТОП-15 новинок международного армейского форума

Машиностроительные предприятия Брянщины стали участниками проходящего в Подмосковье Международного форума «Армия-2020». Как сообщило в своем аккаунте в соцсети Фейсбук правительство Брянской области, основу экспозиции составили новинки вооружений и образцов военной техники.
Клинцовский автокрановый завод продемонстрироал свои краны-манипуляторы военного назначения на базе грузовков КАМАЗ (на фото). Они предназначены для погрузки и разгрузки, монтажа и демонтажа, способны работать как с обычными. так и с опасными грузами. Возможно управление ими дистанционно с помощью кабеля или радиосигнала. Эта продукция вошла в ТОП-15 новинок форума.
Брянский автомобильный завод, который входит в концерн «Алмаз-Антей», представил несколько образцов продукции. В их числе зенитно-ракетный комплекс «Абакан», который произведен концерном с участием предприятия, колесные шасси и тягачи повышенной проходимости, которые популярны и в гражданских отраслях, особенно в нефтяной.
Участвуют в форуме также Брянский электромеханический завод и карачевская «Электродеталь».
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