Власти Брянщины сформировали реестр обрабатываемых и неиспользуемых сельхозземель

На состоявшемся накануне совещании с заместителями губернатора в правительстве Брянщины участники в числе других обсудили вопрос оформления невостребованных земельных участков и не испльзуемых земель сельскохозяйственного назначения. Как сообщает во вторник пресс-служба правительства региона, о ситуации доложил вице-губернатор Александр Резунов.

По словам Александра Резунова, в каждом муниципальном образовании власти сформировали реестр и выясняют, какие земли бесхозяйные, а какие просто не используются. Когда ситуация с владельцем проясняется, земля выставляется на торги, и ее могут купить все желающие.

Губернатор подчеркнул, что на Брянщине сложилась уникальная ситуация: создан рынок земли, и есть возможность работать на ней, у всех, кто хочет этого и может.