Президент России Владимир Путин поощрил работу брянских судей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении». Благодарность главы государства объявлена судье Брянского областного суда Светлане Катасоновой и председателю Карачевского районного суда Игорю Ленкову. Владимир Путин поощрил их за вклад в укрепление и совершенствование правосудия, многолетнюю добросовестную работу в судебной системе Российской Федерации.