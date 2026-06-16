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Президент России поощрил работу брянских судей

2026, 16 июня 11:11
Президент России поощрил работу брянских судей
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Президент России Владимир Путин поощрил работу брянских судей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении». Благодарность главы государства объявлена судье Брянского областного суда Светлане Катасоновой и председателю Карачевского районного суда Игорю Ленкову. Владимир Путин поощрил их за вклад в укрепление и совершенствование правосудия, многолетнюю добросовестную работу в судебной системе Российской Федерации.

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