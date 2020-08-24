Во всех районах Брянска открылись ярмарки выходного дня

В минувшую субботу во всех районах Брянска заработали ярмарки выходного дня по продаже сезонных овощей и фруктов. Как сообщил в понедельник региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине, они будут работать по субботам.

В Советском районе ярмарка выходного дня находится у дома №2 по улице Брянского Фронта, рядом с гипермаркетом «Линия», в Володарском — на улице Пушкина на территории, прилегающей к стадиону имени Брянский партизан, в Бежицком — на Клинцовской улице у дома №60 (ДК им. Медеведева), а в Фокинском — между домами №№4 и 14 по улице Богдана Хмельницкого.

Желающим реализовать свою продукцию от крупных агрохолдингов до владельцев личных подсобных хозяйств места на ярмарках предоставляются бесплатно.

Обязательным для продавцов и покупателей остается соблюдение масочного режима и социальной дистанции.