Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Пожары

15 человек эвакуировали спасатели из многоэтажки в Брянске

2026, 15 июня 09:00
15 человек эвакуировали спасатели из многоэтажки в Брянске
Источник фото

15 человек эвакуировали спасатели из многоэтажки в Брянске в минувшую пятницу. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

 

В пятницу, 12 июня, в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. На улице Грибачева загорелась квартира в многоэтажном доме.

Четыре единицы пожарной техники приехали на вызов. Спасатели эвакуировали из горящего здания 15 жильцов. С помощью автолестницы пожарные попали в горящее помещение на верхнем этаже и ликвидировали пламя. 

В огне пострадал человек. Причину пожара устанавливают эксперты.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Дом культуры Володарского района в Брянске отремонтируют за 11 млн рублей
15 июня 09:37
Дом культуры Володарского района в Брянске отремонтируют за 11 млн рублей
На улице Фрунзе в Брянске обновили дорогу к детскому саду
15 июня 08:00
На улице Фрунзе в Брянске обновили дорогу к детскому саду
38 рабочих ежедневно косят траву в Брянске
14 июня 10:11
38 рабочих ежедневно косят траву в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15512) брянск (6992) ДТП (2783) ГИБДД (2347) прокуратура (2124) уголовное дело (2070) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1087)