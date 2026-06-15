15 человек эвакуировали спасатели из многоэтажки в Брянске

2026, 15 июня 09:00

15 человек эвакуировали спасатели из многоэтажки в Брянске в минувшую пятницу. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В пятницу, 12 июня, в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. На улице Грибачева загорелась квартира в многоэтажном доме.

Четыре единицы пожарной техники приехали на вызов. Спасатели эвакуировали из горящего здания 15 жильцов. С помощью автолестницы пожарные попали в горящее помещение на верхнем этаже и ликвидировали пламя.

В огне пострадал человек. Причину пожара устанавливают эксперты.