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Брянцы сдали в полицию таксиста-наркомана

14 августа 08:00 На дорогах
Брянцы сдали в полицию таксиста-наркомана
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Накануне рано утром брянцы сообщили в полицию, что их подвозил пьяный таксист. Как сообщает городской ОГИБДД, машина, в которой ехали заявители, находилась на улице Комарова у дома № 59 в Володарском районе.

Полиция выехала на место и задержала 48-летнего водителя Рено, который имел явные признаки опьянения.

В наркологическом диспансере врачи после освидетельствования подтвердили, что мужчина находится под воздействием наркотических веществ.

Ранее таксист не раз попадался на нарушениях ПДД, в том числе выезжал на встречную полосу. Теперь ему придется отвечать и за езду в состоянии наркотического опьянения.

Участница группы «Тревожный Брянск» во ВКонтакте, где обсуждается инцидент, вспомнила аналогичную историю.

«Весной нас вёз таксист яндекс явно под наркотическим веществом. Запаха алкоголя не было, но вёл себя не адекватно. С такси выбегали. Обращались в яндекс с жалобой и полицию. Будьте внимательны!», — написала она.

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