Глава Советского района получил благодарность от погрануправления ФСБ

2026, 22 июня 11:21

Глава Советского района получил благодарность от погрануправления ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Во время митинга в урочище «Лесные сараи» прошла церемония награждения. Председатель региональной общественной организации «Ветераны-пограничники Брянской области» Александр Колибердин вручил благодарность пограничного управления ФСБ России по Брянской области от имени генерала Амира Амирова

главе Советского района Денису Семёнову. Он отмечен за вклад в возведении памятника «Защитникам священных рубежей Отчизны — пограничникам всех поколений».

«В одной из социальных сетей вышла статья, в которой автор писал, якобы пограничники захватывают священный сквер «Лесные сараи». Сразу хочу ответить: наличие одного патриотического памятника не исключает возможности установки рядом другого. Тем более их объединяет общий смысл – защита Родины. Ведь в 1941 году пограничники первыми встретили врага. Стояли насмерть. Сорвали планы фашистов быстро победить нашу страну. Пусть будет больше памятников, которые позволяют хранить память о наших героях», — подчеркнул Денис Семёнов.

Памятник «Защитникам священных рубежей Отчизны — пограничникам всех поколений» установили по программе инициативного бюджетирования.