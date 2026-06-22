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Общество

Глава Советского района получил благодарность от погрануправления ФСБ

2026, 22 июня 11:21
Глава Советского района получил благодарность от погрануправления ФСБ
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Глава Советского района получил благодарность от погрануправления ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Во время митинга в урочище «Лесные сараи» прошла церемония награждения. Председатель региональной общественной организации «Ветераны-пограничники Брянской области» Александр Колибердин вручил благодарность пограничного управления ФСБ России по Брянской области от имени генерала Амира Амирова 

главе Советского района Денису Семёнову. Он отмечен за вклад в возведении памятника «Защитникам священных рубежей Отчизны — пограничникам всех поколений».

«В одной из социальных сетей вышла статья, в которой автор писал, якобы пограничники захватывают священный сквер «Лесные сараи». Сразу хочу ответить: наличие одного патриотического памятника не исключает возможности установки рядом другого. Тем более их объединяет общий смысл – защита Родины. Ведь в 1941 году пограничники первыми встретили врага. Стояли насмерть. Сорвали планы фашистов быстро победить нашу страну. Пусть будет больше памятников, которые позволяют хранить память о наших героях», — подчеркнул Денис Семёнов.

Памятник «Защитникам священных рубежей Отчизны — пограничникам всех поколений» установили по программе инициативного бюджетирования.

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