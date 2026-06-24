Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Трое брянцев лишились почти шести млн рублей после общения с мошенниками

2026, 24 июня 08:38
Трое брянцев лишились почти шести млн рублей после общения с мошенниками
Источник фото

Трое брянцев лишились почти шести млн рублей после общения с мошенниками на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

За один день на прошлой неделе 46-летнему, 50-летнему и 66-летнему жителям Брянска позвонили незнакомцы. Они представились сотрудниками «Росфинмониторинга». Злоумышленники проинформировали о якобы проведении незаконных операций со счетов заявителей. Под вымышленным предлогом мошенники лишили брянцев 5 931 000 рублей.

Сотрудниками полиции уточняют обстоятельства происшествий.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Два подростка утонули в озере в Унече накануне
24 июня 12:30
Два подростка утонули в озере в Унече накануне
Лжеинвесторы похитили у брянцев свыше двух миллионов рублей
24 июня 11:36
Лжеинвесторы похитили у брянцев свыше двух миллионов рублей
Следственный комитет РФ установил причастных к атаке на автобус с детьми в Брянской области
24 июня 09:37
Следственный комитет РФ установил причастных к атаке на автобус с детьми в Брянской области

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15607) брянск (7010) ДТП (2787) ГИБДД (2351) прокуратура (2127) уголовное дело (2073) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1682) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1094)