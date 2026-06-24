Трое брянцев лишились почти шести млн рублей после общения с мошенниками

2026, 24 июня 08:38

Трое брянцев лишились почти шести млн рублей после общения с мошенниками на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За один день на прошлой неделе 46-летнему, 50-летнему и 66-летнему жителям Брянска позвонили незнакомцы. Они представились сотрудниками «Росфинмониторинга». Злоумышленники проинформировали о якобы проведении незаконных операций со счетов заявителей. Под вымышленным предлогом мошенники лишили брянцев 5 931 000 рублей.

Сотрудниками полиции уточняют обстоятельства происшествий.