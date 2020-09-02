Брянская полиция раскрыла 6 краж во время уборочных работ

В течение четырех дней УМВД России по Брянской области проводилась операция «Урожай». Она направлена на обеспечение сохранности товаров и денег в период проведения уборочных работ региональными сельскохозяйственными предприятиями.

За время проведения операции полицейские раскрыли шесть краж, совершенных в Клинцовском, Новозыбковском, Севском, Суражском и Трубчевском районах. Удалось изъять и вернуть законным владельцам похищенное имущество общей стоимостью около 68 000 рублей.

Также сотрудники полиции выявили 67 административных правонарушений, сумма наложенных штрафов превысила 16 500 рублей.

Напомним, два жителя Навлинского района подозреваются в нескольких кражах.