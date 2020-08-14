На Московском проспекте разгорелся конфликт со стрельбой

При попытке снести жилой дом №33 с жильцами, включая инвалидов, внутри один из жильцов открыл огонь из ружья. Об инциденте рассказал в пятницу на своей странице во ВКонтакте депутат областной Думы от КПРФ Константин Павлов.

«Ни разрешительной документации на проведение демонтажа здания, ни строительного забора никто не видит.

Зато есть десяток спортсменов. На требования сотрудников полиции нулевая реакция.

Вместе с общественными активистами я приехал на место для защиты интересов жильцов, которым отключили свет, воду, тепло и газ почти год назад.

После того, как экскаватор попытался начать рушить дом с инвалидами внутри, их сын вынес ружьё и начал стрелять. Только это охладило пыл крепких парней», — написал депутат.

«Полиция, скорая, драка, стрельба — так брянские власти выселяют людей из ветхого жилья», — резюмирует он.