Город32

На улице Тельмана столкнулись лоб в лоб две иномарки

05 августа 10:05 На дорогах
На улице Тельмана столкнулись лоб в лоб две иномарки
Источник фото

Участник сообщества «Типичный Брянск» опубликовал фотографии с места лобового столкновения двух иномарок на улице Тельмана.

На снимках видно, что одна из машин получила серьезные повреждения передней части. Очевидцы пишут, что повреждения есть и у второй машины.

В пожилом велосипедисте, который случайно попал в кадр на рядом со столкнувшимися автомобилями, комментаторы узнали брянского байкера Миху. Знатоки разъясняют, что это известный за пределами Брянска байкер, который до сих пор участвует в гонках, а на месте аварии оказался случайно уже после нее по пути в сквер, где регулярно общается с молодыми брянцами, так как остается молодым в душе, несмотря на преклонный возраст.

Официальной информации об аварии пока нет.

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