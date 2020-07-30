Почти два часа потребовалась пожарным, чтобы справиться с огнем в селе Истопки

В 01:12 ночи в пожарную службу позвонили и сообщили о пожаре на улице Набережная в селе Истопки Климовского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

На место вызова выехали пожарные расчеты в составе трех автоцистерн.

Прибывшие огнеборцы увидели, что горит жилой дом и надворная постройка. Огонь охватил оба строения полностью.

В 02:02 пожарные смогли локализовать пожар, а в 03:38 его удалось ликвидировать.

Пострадавших нет, причина пожара еще неизвестна.

Напомним, на улице Кирова в поселке Комаричи загорелась надворная постройка.