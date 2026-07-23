В посёлке Ивановка убрали свалку после вмешательства прокуратуры

2026, 23 июля 10:13

В посёлке Ивановка убрали свалку после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Брянскую природоохранную прокуратуру обратились пожаловались жители посёлка Ивановка. Неподалёку от населённого пункта образовалась несанкционированная свалка. Строительные отходы, отработанные автомобильные шины и остатки мебели оказались на земельном участке, арендуемом авиационно-спортивным клубом в Бежицком районе города Брянска.

Прокуратура внесла руководителю учреждения представление и возбудила дело об административном правонарушении. После этого мусор оперативно вывезли.