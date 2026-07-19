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Сотрудники брянской прокуратуры сыграли в футбол вничью

2026, 19 июля 18:27
Сотрудники брянской прокуратуры сыграли в футбол вничью
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Сотрудники брянской прокуратуры сыграли в футбол вничью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

Накануне на стадионе «Динамо» прошёл товарищеский футбольный матч. На поле вышли работники аппарата прокуратуры Брянской области, а также городских и районных прокуратур. 

На церемонии открытия выступили воспитанницы детского спортивного клуба по чир спорту «Корона». Чир-фристайл-двойки Татьяны Ткачевой и Киры Шевелёвой зарядили зрителей энергией и дали старт спортивному празднику.

Матч завершился со счётом 3:3. Встреча зарядила правоохранителей энергией и позволила пообщаться вне рабочих кабинетов.

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