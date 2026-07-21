12 наград привезли с турнира по бразильскому джиу-джитсу брянские спортсмены

2026, 21 июля 13:52

12 наград привезли с турнира по бразильскому джиу-джитсу брянские спортсмены. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшие выходные во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Москве прошёл турнир по бразильскому джиу-джитсу от лиги RGSA «ДоСдачи». Регион представили воспитанники Брянской школы бразильского джиу-джитсу.

Две серебряные и две бронзовые медали завоевал Никита Бурягин. Одну из схваток он завершил досрочно удушающим приёмом. Ещё три «золота» получил Андрей Антоненко. По две золотые медали завоевали Дмитрий Гвоздик и Платон Антоненко.

Титул чемпиона организации и чемпионский пояс лиги RGSA получил Даниил Евдокимов.