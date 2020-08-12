Полиция Брянска ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Дуки

Пресс-служба УМВД по Брянской улице сообщила, что полиция Брянска ищет очевидцев смертельного ДТП, которое случилось рано утром вторника, 11 августа, на улице Дуки в районе Кургана Бессмертия в Советском районе города.

Полиция ищет также водителя Лексуса 19 лет, который, по версии следствия, скрылся с места происшествия, и тех, кто находился с ним во время аварии в салоне. По предварительным данным, в иномарке могли быть от двух до четырех пассажиров.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет колонии.

Свидетелей аварии полицеские просят прийти по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6, или позвонить по телефонам по телефонам (4832) 67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.

Ранее мы сообщали, что в районе Кургана Славы при столкновении Лексуса и Альфа-Ромео пострадал и попал в больницу водитель Альфа-Ромео и погиб находившийся у него в салоне пассажир. После столкновения Альфо-Ромео загорелся. С ходу установить, кто виноват в аварии, по расположению машин на дороге оказалось невозможным, нужна дополнительная проверка.