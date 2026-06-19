День медика: праздник, который начинался без даты и пережил распад страны

2026, 19 июня 14:01

Каждое третье воскресенье июня страна отмечает День медицинского работника. В этом году — 21 июня.

Праздник, в рамках которого всё это вспоминается, имеет свою историю. До 1980 года единого дня медика в СССР попросту не существовало. Регионы отмечали его стихийно, без общей даты. Президиум Верховного Совета СССР это исправил, закрепив праздник законодательно. Распад Советского Союза традицию не прервал — сегодня День медицинского работника отмечают Россия и большинство постсоветских государств.

21 июня поздравления принимают все, кто работает в медицине: врачи, медсёстры, фельдшеры, фармацевты, лаборанты, санитары, учёные-медики. В Брянске, как и по всей стране, эти люди работают без выходных и без перерывов — за каждым выездом скорой и каждой операцией стоят конкретные люди, для которых «я медик» — это не строчка в трудовой книжке, а способ думать о мире.

Этот праздник — удобный повод сказать «спасибо». Сказать вслух, или написать, послать открытку — врачу в поликлинике, фельдшеру на скорой, медсестре в отделении. Открытки можно найти на сайте МК-Брянск — их можно скачать бесплатно и использовать для поздравления.