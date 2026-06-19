Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

День медика: праздник, который начинался без даты и пережил распад страны

2026, 19 июня 14:01
День медика: праздник, который начинался без даты и пережил распад страны
Источник фото

Каждое третье воскресенье июня страна отмечает День медицинского работника. В этом году — 21 июня.

Праздник, в рамках которого всё это вспоминается, имеет свою историю. До 1980 года единого дня медика в СССР попросту не существовало. Регионы отмечали его стихийно, без общей даты. Президиум Верховного Совета СССР это исправил, закрепив праздник законодательно. Распад Советского Союза традицию не прервал — сегодня День медицинского работника отмечают Россия и большинство постсоветских государств.

21 июня поздравления принимают все, кто работает в медицине: врачи, медсёстры, фельдшеры, фармацевты, лаборанты, санитары, учёные-медики. В Брянске, как и по всей стране, эти люди работают без выходных и без перерывов — за каждым выездом скорой и каждой операцией стоят конкретные люди, для которых «я медик» — это не строчка в трудовой книжке, а способ думать о мире.

Этот праздник — удобный повод сказать «спасибо». Сказать вслух, или написать, послать открытку — врачу в поликлинике, фельдшеру на скорой, медсестре в отделении. Открытки можно найти на сайте МК-Брянск — их можно скачать бесплатно и использовать для поздравления.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Выборы губернатора Брянской области состоятся 20 сентября
19 июня 15:54
Выборы губернатора Брянской области состоятся 20 сентября
Переезд на станции Синезёрки в Брянской области закроют на ночь из-за ремонта
19 июня 15:48
Переезд на станции Синезёрки в Брянской области закроют на ночь из-за ремонта
Жителя Погара ждёт суд за повторное нетрезвое вождение
19 июня 15:39
Жителя Погара ждёт суд за повторное нетрезвое вождение

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15569) брянск (7001) ДТП (2786) ГИБДД (2350) прокуратура (2127) уголовное дело (2073) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1090)