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Прославленный российский лыжник встретился с брянской молодёжью

2026, 23 июня 18:09
Прославленный российский лыжник встретился с брянской молодёжью
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Прославленный российский лыжник встретился с брянской молодёжью. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента физкультуры и спорта

 

Брянск посетил прославленный лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков. Он побывал во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко. Спортсмен пообщался с юными воспитанниками и тренерами. Он также для ребят тренировку на открытой многофункциональной площадке.

Кроме того, Александр Легков провел встречу с молодёжью «Личная стратегия успеха: самомотивация и целеполагание». Он рассказал о своём пути в спорте, внутренних ресурсах и чертах характера, которые помогают ему побеждать. 

Спортсмен в завершениии ответил на вопросы брянцев.

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