Прославленный российский лыжник встретился с брянской молодёжью

2026, 23 июня 18:09

Прославленный российский лыжник встретился с брянской молодёжью. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента физкультуры и спорта

Брянск посетил прославленный лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков. Он побывал во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко. Спортсмен пообщался с юными воспитанниками и тренерами. Он также для ребят тренировку на открытой многофункциональной площадке.

Кроме того, Александр Легков провел встречу с молодёжью «Личная стратегия успеха: самомотивация и целеполагание». Он рассказал о своём пути в спорте, внутренних ресурсах и чертах характера, которые помогают ему побеждать.

Спортсмен в завершениии ответил на вопросы брянцев.