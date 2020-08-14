Пожилой житель Жуковского района проведет два года в колонии за поножовщину
Брянский областной суд оставил без изменений приговор Жуковского райсуда жителю Жуковского района, который были признан в причинении тяжкого опасного вреда здоровью с применением оружия. Об этом в пятницу сообщила областная прокуратура.
Осенью прошлого года обвиняемый, будучи пьяным, ударил нодом в грудь знакомого.
За это он получил два года колонии общего режима. Адвокат пытался обжаловать приговор в облсуде. но успеха не имел.
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