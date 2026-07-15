Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Люди

Врио губернатора Брянской области встретился с руководителем фонда «Ванечка»

2026, 15 июля 11:34
Врио губернатора Брянской области встретился с руководителем фонда «Ванечка»
Источник фото

Врио губернатора Брянской области обсудил перспективы сотрудничества с руководителем благотворительного фонда «Ванечка». Об этом Егор Ковальчук сообщил в своих соцсетях 

 

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук провёл рабочую встречу с директором благотворительного фонда «Ванечка» Ириной Цыганковой.  Они обсудили перспективы сотрудничества. Егор Ковальчук выразил признательность сотрудникам фонда за благородную миссию. 

Благотворительный фонд «Ванечка» уже 13 лет оказывает адресную помощь тяжелобольным детям и их родителям. Он объединяет волонтеров, медиков и неравнодушных людей. Они проводят благотворительные мероприятия, собирают средства на лечение и поддержку.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские таможенники передали маскировочные сети и технику военным
15 июля 11:52
Брянские таможенники передали маскировочные сети и технику военным
Удар током в магазине: суд втрое увеличил компенсацию юной туристке из Стародуба
15 июля 11:28
Удар током в магазине: суд втрое увеличил компенсацию юной туристке из Стародуба
Водитель погиб при столкновении двух машин в Дятьковском районе
15 июля 11:13
Водитель погиб при столкновении двух машин в Дятьковском районе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15840) брянск (7052) ДТП (2804) ГИБДД (2375) прокуратура (2140) уголовное дело (2083) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1688) мчс (1560) коронавирус (1272) дороги (1109)