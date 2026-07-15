Врио губернатора Брянской области встретился с руководителем фонда «Ванечка»

2026, 15 июля 11:34

Врио губернатора Брянской области обсудил перспективы сотрудничества с руководителем благотворительного фонда «Ванечка». Об этом Егор Ковальчук сообщил в своих соцсетях

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук провёл рабочую встречу с директором благотворительного фонда «Ванечка» Ириной Цыганковой. Они обсудили перспективы сотрудничества. Егор Ковальчук выразил признательность сотрудникам фонда за благородную миссию.

Благотворительный фонд «Ванечка» уже 13 лет оказывает адресную помощь тяжелобольным детям и их родителям. Он объединяет волонтеров, медиков и неравнодушных людей. Они проводят благотворительные мероприятия, собирают средства на лечение и поддержку.