Прокуратура накажет жуковских коммунальщиков за хранение опасных ламп

Прокуратура Жуковского района проверила, как ОАО «Коммунальщики» и Жуковский РАЙПО соблюдают законы об отходах I и II классов опасности, сообщает прокуратура Брянской области.

Проверка показала, что люминесцентные и другие виды ламп хранились без упаковки и в хаотичном порядке. Это создавало угрозы к их разрушению.

Контроль за соблюдением сбора ламп тоже не осуществлялся. Также никто не следил за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В адрес руководства были внесены представления, а в отношении должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении.