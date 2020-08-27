Суд оштрафовал жительницу Белых Берегов за оскорбления в соцсети

Жительница Фокиского района Брянска обратилась в прокуратуру с заявлением об оскорблениях с нецензурщиной, которые поступали ей в личных сообщениях в соцсети.

Прокурорская проверка по заявлению подтвердила факт оскорбления и установила предполагаемую виновницу. Ей оказалась жительница Белых Берегов.

Дело было передано в мировой суд, который, установив факт оскорбления, наложил на виновную штраф.