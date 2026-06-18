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Две девочки ранены при нападении дрона на машину в Климовском районе

2026, 18 июня 13:26
Две девочки ранены при нападении дрона на машину в Климовском районе
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Две девочки ранены при нападении дрона на машину в Климовском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора Егор Ковальчук.

 

18 июня в селе Чуровичи Климовского района дрон-камикадзе ВСУ атаковал гражданский автомобиль. В слоне находились мама с двумя дочками 10 и 11 лет.  Вражеский дрон целенаправленно преследовал машину. Женщине не удалось уйти от удара.

Дети получили травмы. Одна из девочек находится в тяжёлом состоянии.

«Они незамедлительно доставлены в больницу, медики делают все возможное. Подключены лучшие специалисты, держу ситуацию на личном контроле», — уточнил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

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