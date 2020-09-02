У пьяного мотоциклиста изъяли пистолет времен ВОВ

В Володарском районе Брянска ДПС потребовали остановиться мотоциклиста. Он привлек их внимание опасной манерой вождения. Требование мужчина проигнорировал и попытался скрыться, но его «Урал» увяз, переезжая реку вброд, сообщает УМВД России по Брянской области.

Оказалось, что мужчина сел за руль без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителем оказался ранее судимый за грабеж и хранение наркотических средств 29-летний местный житель. При обыске у него был изъят пистолет. Проведенная экспертиза показала, что изъятое оружие является пистолетом конструкции Токарева (ТТ) времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, в доме задержанного был найден тубус с порохом. По словам подозреваемого, пистолет он нашел примерно год назад при купании в реке, почистил и привел в порядок. С собой он его возил «на всякий случай».

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия».

Ранее двое жителей Брянска пытались продать пистолет-пулемет Шпагина с патронами.