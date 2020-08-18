В Брянске полиция задержала семерых подозреваемых в обналичивании денег

В Брянске полицейские совместно с оперативниками регионального УФСБ и при силовой поддержке Росгвардии задержали семерых подозреваемых в причастности к нелегальной деятельности по обналичиванию денег. Как сообщает во вторник региональное УМВД, доход предполагаемых теневых финансистов оценивается в 600 млн рублей.

По версии следствия, подозреваемые, не имея лицензий на банковскую деятельность, изготавливали платежные поручения между счетами подконтрольного им юрлица в разных банках на основе фиктивных договоров. Эти документы затем предоставлялись банкам для списания денег со счетов и перевода на расчетные счета юридических лиц.

Комиссия с каждой операции составляла 12% ее суммы.

«Следователем следственной части СУ УМВД России по Брянской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 и частью 2 статьи 187 УК РФ.

В ходе предварительного следствия проведено 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютеры, блокноты с черновыми рукописными записями, финансово-хозяйственные документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.