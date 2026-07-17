Брянский суд взыскал с поставщика более 20 млн рублей за некачественные аппараты ИВЛ

2026, 17 июля 17:42

Брянский суд взыскал с поставщика более 20 млн рублей за некачественные аппараты ИВЛ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Брянской области выявили нарушения законодательства в сфере закупок. В мае 2022 года компания «Экстрамед» поставило в Брянскую областную детскую больницу девять аппаратов искусственной вентиляции лёгких для новорождённых и детей. Сумма контракта превысила 20,7 млн рублей.

Техника была признана не соответствующей требованиям качества. Прокуратура обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании с поставщика денег. По ходатайству надзорного ведомства на шесть банковских счетов ответчика был наложен арест, а также введен запрет на совершение сделок с пятью автомобилями, принадлежащими фирме.

Суд исковые требования удовлетворил. Денежные средства были перечислены в бюджет Брянской области.