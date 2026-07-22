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ДТП

Не игрушка, а транспорт: почему Брянщина заговорила о мотоциклистах

2026, 22 июля 11:59
Не игрушка, а транспорт: почему Брянщина заговорила о мотоциклистах
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Жалобы на грохочущие по ночам мотоциклы стали для брянцев привычным летним фоном. Неприятным вдвойне когда рёв мотора накладывается на объявления об угрозе беспилотников – в такой ситуации любой резкий звук воспринимается как сигнал тревоги.

Но заставила говорить о культуре вождения не ситуация с шумом, а смерть. 15 июля на улице Речной 29-летний мотоциклист, предположительно превысивший скорость, влетел в разворачивавшуюся легковушку. От удара машина перевернулась, непристёгнутый 65-летний водитель погиб на месте. Байкер — в больнице, его мотоцикл был без номеров. Полиция возбудила уголовное дело и ищет очевидцев: 8 (4832) 66-79-96.

Парадокс: в целом аварийность в городе падает — 33 ДТП за полгода, против прошлогодних показателей — аж минус 27%. А вот с мотоциклистами всё наоборот: шесть аварий, двое погибших, свыше тысячи выявленных нарушений с января.

Отдельная боль — районы. В Погарском 18-летний водитель без прав и шлема сбил человека на переходе, там же столкнулись два подростка 15 лет — тоже без удостоверений. В Климовском 19-летний парень без нужной категории въехал в автомобиль, в Трубчевском остановили очередного 15-летнего «гонщика». Везде счёт выставят родителям.

Вывод напрашивается сам: рейдами и штрафами проблему не закрыть. Мотоцикл — это транспорт с жёсткими правилами, и объяснить это детям должны в первую очередь взрослые.

По материалам сайта АиФ-Брянск

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