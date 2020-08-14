В Клинцах полиция подозревает пожилую женщину в краже телефона

Полиция Клинцов оперативно раскрыла кражу мобильного телефона у кассира местной столовой. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в причатсности к преступлению подозревается пожилая посетительница заведения.
В полицию обратилась продавец-кассир. Она сообщила, что телефон пропал после того, как женщина оставила его рядом с кассой, а сама отвлеклась на обслуживание очередного клиента.
Однако кража оказалась зафиксирована камерами видеонаблюдения. Подозреваемой, по версии следствия, оказалась жительница Клинцовского района 68 лет. Воспользовавшись тем, что телефон выпал из поля зрения хозяйки, она «подрезала» гаджет и уговорила мужа побыстрее покинуть помещения.
Подозреваемая призналась в содеянном и вернула гаджет хозяйке. В отнощении нее полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи.
14.08.2020 13:36
Жители Сафоново пожаловались главе Смоленской области на аварийное жилье
Глава Смоленской области Алексей Островский встретился с жильцами аварийных домов по улице Восточная в Сафонове, сообщает пресс-служба региональной администрации. На прием к губернатору пришли две жительницы Сафоново. Они рассказали, что один из аварийных домов (дом №4) с 2011 года находится в плохом состоянии, однако в то время его не признали аварийным, и жильцам пришлось оставаться
14.08.2020 10:48
В Смоленске перекроют движение на улице Николаева
На улице Николаева в областном центре временно перекроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Теперь смоленские автомобилисты не смогут проехать на участке от 1-го Краснинского переулка до проспекта Гагарина. Ограничения начнут действовать с 16 августа. Машины вновь смогут свободно передвигаться на улице Николаева, когда там закончится ремонт дороги. Напомним, на улице Николаева почти закончился ремонт
13.08.2020 15:44
В лесу в Рославльском районе поймали подозреваемую в сбыте наркотиков
Полицейские Смоленской области задержали подозреваемую в сбыте наркотиков. Ей оказалась 31-летняя смолянка, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. В лесу в Рославльском районе подозреваемая раскладывала «закладки» с наркотиками. Полиция поймала ее и при понятых изъяла 89 свертков с наркотиками, которые она не успела разложить. Часть из них была перемотана изолентой, другая – залеплена пластилином.
13.08.2020 11:14
В Смоленской области умер еще один больной коронавирусом
По данным федерального оперативного штаба на утро 13 августа, в Смоленской области выявили 14 новых случаев инфицирования коронавирусом. За прошедшие 24 часа выздоровели еще 18 человек. К сожалению, число летальных случаев продолжает расти. Еще один смолянин, у которого диагностировали коронавирус, умер. С начала пандемии положительный результат на тест на коронавирус получили 5878 смолян. 4652 из
13.08.2020 10:25
В Починковском районе произошло двойное ДТП с участием иномарок
Вечером 12 августа в Починковском районе произошло ДТП с участием Audi 80 и BMW, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. 24-летний водитель Audi 80 ехал на 320-м км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск». Впереди него за рулем BMW ехала 28-летняя девушка. Водитель Audi 80 превысил скорость и врезался в ехавшую впереди иномарку. Столкновение было таким сильным, что
12.08.2020 17:04
Пожилая смолянка поверила мошеннику из Самарской области и перевела ему деньги
В полицию обратилась 69-летняя смолянка. Она рассказала полицейским, как ее обманул мошенник, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и рассказал, как ее внук попал в неприятности. Телефонный мошенник убедил бабушку в том, что ее внук попал в ДТП и теперь может стать фигурантом уголовного дела. Бабушка захотела помочь