В Клинцах полиция подозревает пожилую женщину в краже телефона

Полиция Клинцов оперативно раскрыла кражу мобильного телефона у кассира местной столовой. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в причатсности к преступлению подозревается пожилая посетительница заведения.

В полицию обратилась продавец-кассир. Она сообщила, что телефон пропал после того, как женщина оставила его рядом с кассой, а сама отвлеклась на обслуживание очередного клиента.

Однако кража оказалась зафиксирована камерами видеонаблюдения. Подозреваемой, по версии следствия, оказалась жительница Клинцовского района 68 лет. Воспользовавшись тем, что телефон выпал из поля зрения хозяйки, она «подрезала» гаджет и уговорила мужа побыстрее покинуть помещения.

Подозреваемая призналась в содеянном и вернула гаджет хозяйке. В отнощении нее полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи.