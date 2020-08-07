В Мглине подозреваемый в краже не успел донести добычу до дома

В Мглине участковый случайно раскрыл квартирную кражу. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, внимание полицейского привлек прохожий с большой хозяйственной сумкой, который заметно нервничал и постоянно озирался.
Остановив прохожего, попросил предъявить сумку к осмотру. А на вопрос, где взял вещи, тот, по версии следствия, ответил, что украл их в чьем-то доме.
Как выяснилось, хозяин дома, в который забрался 38-летний ранее судимый подозреваемый, уехал на заработки в Брянск и оставался бы там еще две недели. Этого бы с лихвой хватило, чтобы сбыть украденное.
У подозреваемого полицейские изяли похищенные мобильный телефон, электродрель, картриджи для принтера, приставку к телевизору и бензиновую горелку.
После экспертной оценки стоимости украденных вещей в полиции примут решение о возбуждении уголовного дело по факту кражи. Для подозреваемного это чревато сроком до шести лет.
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